Pescara, malori ai bambini delle mense: il Comune sospende il servizio

Stop al servizio mensa nelle scuole cittadine. Lo ha deciso il sindaco Alessandrini assieme all'assessore Cuzzi dopo il caso dei malori accusati da diversi bambini della scuola di Zanni. Per domani 4 giugno servizio sospeso.

“Come detto, si tratta di una precauzione, che adottiamo a tutela dei bambini, in attesa degli accertamenti della Asl anche sui campioni di cibo somministrato nei giorni scorsi nelle mense scolastiche comunali – così il sindaco Marco Alessandrinie l’assessore all’Istruzione e Mense Giacomo Cuzzi- Mensa sospesa, dunque da domani, lunedì 4 giugno. Per le classi delle scuole elementari e mediee di conseguenza anche il tempo pieno non si farà. Per le scuole dell'infanzia maternestiamo lavorando affinché l’attività didattica possa continuare per quanti vorranno ricondurre i bambini a scuola, ma solo dopo aver fatto consumare loro il pasto a casa. Per i nidi d’infanziasi potrà scegliere fra quest’ultima possibilità o la scelta del tempo ridotto fino alle 12,00 o 12.30."

Sindaco ed assessore comprendono che questa scelta potrà causare disagi alle famiglie, ma sottolineano come la salute dei ragazzi sia la priorità assoluta così come i controlli su tutta la filiera attivati assieme alla Asl ed ai Nas. Le condizioni dei bambini, intanto, sono stabili. Una ventina quelli intossicati finiti in ospedale. Si attendono i risultati delle analisi per capire quale infezione li ha colpiti.