Pescara-Lecce, gli scontri tra ultras a Francavilla provocano un incendio

Non solo i momenti di tensione registrati all'Adriatico prima dell'inizio di Pescara-Lecce con il lancio di alcuni fumogeni. Ieri sera, anche dopo la partita, ci sono stati disordini e scontri tra tifosi. In particolare, a Francavilla al Mare qualcuno ha lanciato delle torce incendiarie nei pressi dell'uscita della Circonvallazione.

E così la Guardia di Finanza è intervenuta in seguito all’aggressione che sarebbe stata perpetrata da una dozzina di ultras pescaresi. Vittime dell'agguato, alcuni leccesi che stavano facendo rientro in Salento e in quel momento erano in transito proprio sulla variante della SS16.

I supporter della squadra pugliese hanno risposto alla provocazione tirando a loro volta le torce incendiarie. Ne è scaturito un piccolo rogo: in particolare, è andata a fuoco la sterpaglia che si trova vicino alla scarpata sui lati della strada. Le fiamme sono state immediatamente domate dai pompieri.