Pescara, nasconde 2 kg di eroina nei cereali: arrestato corriere della droga

Girava per le strade del centro di Pescara con uno zaino contenente 2 kg di eroina. Per questo, G.E albanese di 30 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza.

I militari delle fiamme gialle lo hanno fermato per un controllo e nello zaino hanno notato una scatola di cereali per la colazione con un peso anomalo. Una volta aperta, infatti, conteneve 4 panetti sottovuoto. Portato al Comando Provinciale, è stato identificato mentre i panetti sottoposti a test chimici utili a riconoscere la sostanza come eroina. La droga, purissima, sul mercato avrebbe fruttato oltre 160 mila euro. Il giovane ora si trova in carcere.