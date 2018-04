Omicidio via Pian delle Mele: Roberto Mucciante uccide a coltellate Salvatore Russo

Un uomo di sessant'anni, Salvatore Russo, è stato ucciso con 17 coltellate questa mattina a Pescara, in uno stabile di via Pian delle Mele, in seguito a una lite con un condomino, Roberto Mucciante, che è stato poi arrestato. Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri, la polizia e i sanitari del 118. Questi ultimi, con il medico legale, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Russo.

L'arresto di Mucciante è stato eseguito dai carabinieri; sarebbe stato lo stesso aggressore a chiamare le forze dell'ordine. Sul luogo della tragedia sono arrivati, dopo poco, anche i famigliari del 60enne accoltellato. Urla di disperazione da parte della figlia dell'uomo, che lavorava come muratore ed era originario di Apricena (Foggia). Il presunto omicida, 50 anni, è stato accompagnato in pronto soccorso perché leggermente ferito.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe scoppiata nel garage condominiale dove la vittima è stata rinvenuta dagli inquirenti. Successivamente, oltre ai Carabinieri, alla Polizia e ai sanitari del 118, è arrivato anche il pubblico ministero che si occupa di coordinare le indagini, cioè la dottoressa Valentina D'Agostino.