Morte Cesare Manzo, il cordoglio del sindaco Masci e dell'Arci Pescara

Anche il sindaco di Pescara Masci e l'Arci provinciale hanno voluto esprimere cordoglio per la morte di Cesare Manzo, gallerista scomparso ieri e noto per le molte mostre ed eventi culturali realizzati in città, come nel caso di Fuori Uso. Il primo cittadino pescarese ha parlato a nome dell'amministrazione comunale esprimendo vicinanza ai familiari:

Pescara perde un grande sognatore dell’arte e un punto di riferimento per tanti artisti che hanno avuto la fortuna di poter esporre nelle sue iniziative. Cesare Manzo per la città si era identificato in Fuori Uso, la sua creatura espositiva più affascinante e forse romantica, ma nell’ambito dell’arte ha realizzato molte iniziative che hanno sempre lasciato un segno tangibile della sua particolare vocazione a saper scovare il talento e a farlo conoscere agli appassionati. Cesare Manzo ha portato a Pescara molti artisti e ha cambiato numerose sedi, trovando sempre nuovi stimoli nel proporre luoghi abbandonati che potevano rinascere attraverso la scintilla artistica. Pescara da oggi sarà più povera di talento, del grande talento di un sognatore dell’arte

L'Arci ricorda come Manzo abbia di fatto ridisegnato la "mappa" nella quale la comunità culturale pescarese si muove: