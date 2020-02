Ancora rifiuti ed inquinamento nell'ex discarica sul lungofiume Saline - FOTO

Sono passati sei mesi dalla denuncia presentata da Barbara Stella, consigliere regionale del M5S, in merito alla presenza di rifiuti pericolosi sulla strada che costeggia il fiume Saline e, nonostante le azioni intraprese dal Comune di Montesilvano ad agosto 2019, il fenomeno si ripresenta allo stesso modo.

L'esponente politico, in compagnia dei consiglieri comunali grillini Paola Ballarini e Gabriele Straccini, si è recata nuovamente sul posto per constatare il ritorno alle cattive abitudini da parte dei soliti incivili. Taniche di plastica contenenti liquidi e sostanze tossiche riversate sul ciglio dell'ex discarica, già bonificata in passato ma priva di sistemi di video sorveglianza. Dalle ultime opere preventive che vanno dal pompaggio del percolato delle vasche alle analisi delle acque sotterranee, è emersa la contaminazione riportata anche nell'ultima relazione dell'Arta del 14 novembre 2019.

Viene dunque sollecitato un intervento dell'Azienda Regionale per le Attività Produttive affinché ci sia un'accelerazione dello stato di avanzamento dei lavori sul sito di interesse regionale: