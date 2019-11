Gravi carenze igienico sanitarie, sospesa a Montesilvano l'attività di un bar

L'attività di un bar di Montesilvano (del quale però non è stato svelato il nome) è stata sospesa dall'autorità sanitaria dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara.

I militari dell'Arma hanno eseguito una serie di controlli nel settore della ristorazione veloce con ispezioni igienico-sanitarie in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e gastronomie).

A Montesilvano sono state riscontrate irregolarità con la contestazione di un episodio di frode in commercio per la vendita di prodotti decongelati, dei quali non era dichiarata l’origine, presentati come freschi nonchè gravi carenze igienico sanitarie. Contestualmente sono stati sequestrati di circa 30 chili di alimenti e disposta la sospensione da parte dell’autorità sanitaria di un’attività di bar.