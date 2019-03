Adriano Tocco condivide il messaggio anti prostituzione: "Altro che frase sessista"

L'ha definito "un pugno nello stomaco" che deve lasciare il segno e scuotere le coscienze. Adriano Tocco non condanna lo slogan della campagna anti prostituzione scelta dal Comune di Montesilvano per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno dilagante che attanaglia la città a vocazione turistica.Se la prende però con chi "guarda il dito che indica la luna, alimentando sterili discussioni sulle espressioni letterarie utilizzate, senza analizzare a fondo il problema e senza dare suggerimenti e soluzioni". Il vice presidente provinciale della Federalberghi Abruzzo, oltre a rimarcare il consolidato primato di presenze negli alberghi e nei convegni che mette Montesilvano in vetta alla classifica delle località turistiche preferite dai vacanzieri nella nostra regione, mette in evidenza l'introduzione dell'unità speciale di Polizia municipale, il cosiddetto Nap (Nucleo anti prostituzione), il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e l'installazione di tabelloni luminosi che indicano l'esistenza di un'apposita ordinanza emessa dall'amministrazione comunale che va a colpire chi viene sorpreso a contrattare prestazioni sessuali o semplicemente a intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio.

Tocco prosegue:

"L’obiettivo della campagna mediatica è sicuramente quello di far discutere ma vorremmo che si discutesse sul problema, su come cercare di risolverlo, su come convincere le persone, i padri di famiglia, i ragazzi, gli anziani che andare con una prostituta è un gesto ignobile, uno stupro pagato, una violenza prezzolata, altro che libertà di mercimonio, di autodeterminazione della donna. E queste ultime definizioni ci fanno inorridire al solo pensiero che possano essere pronunciate da associazioni di presunte femministe. Sono una patetica bufala, una vergognosa bugia"

E prende come esempio la storia di Vittoria, una ragazza nigeriana di 29 anni: