Montesilvano: arrivano i fondi del Comune per le morosità incolpevoli

Si chiama fondo di morosità incolpevole ed è il supporto offerto dal Comune di Montesilvano alle famiglie destinatarie di sfratto. Per accedere a questo importante contributo di natura economica, l'Azienda Speciale ha già pubblicato sul sito dell'ente il modulo da compilare e presentare per poter essere ammessi al beneficio. Una graduatoria stabilirà la distribuzione delle risorse, nel pieno rispetto dei requisiti necessari per il favorevole accoglimento.

Morosità incolpevole: chi ne ha diritto

Priorità a quegli inqulini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per morosità incolpevole causata dalla perdita del posto di lavoro o per altre circostanze che hanno comportato la riduzione della capacità economiche, purché venga sottoscritto con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto di locazione a canone concordato. Il fondo è accessibile anche per coloro che, sempre a causa di forza maggiore, non sono in grado di versare un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di affitto. La procedura può essere applicata anche per i proprietari che dimostrino piena disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Si terrà conto, ai fini della graduatoria, della presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità accertata per almeno il 74%, di anziani ultra settantenni, di minori a carico e di persone bisognose di assistenza. I contributi verranno ripartiti fino a un massimo di 8.000 euro per sanare le mensilità arretrate qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ai due anni. Altre soluzioni che vanno da 4.500 a 6.000 euro verranno applicate in base ad uno specifico regolamento che è scaricabile, unitamente al modulo, dal sito www.aziendasociale.it fermo restando cheil termine ultimo è stato fissato al 13 aprile 2018.