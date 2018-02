Montesilvano, 13 arresti: dai clienti ai "fornitori", sgominati clan di spacciatori

Sgominate dai carabinieri diverse bande di spacciatori che operavano a Montesilvano e lungo la costa pescarese. Questa mattina, con l'ausilio delle unità cinofile e dell'elicottero assieme a 70 uomini, è scattata l'operazione "Selva Oscura" dei carabinieri di Montesilvano e del comando provinciale di Pescara.

In manette 13 persone, 10 di nazionalità italiana 2 albanesi ed un macedone. Fra gli arrestati, anche 5 donne. Otto persone sono finite in carcere mentre per 5 persone sono scattati i domiciliari, fra cui anche alcune neo mamme di etnia rom. La base di spaccio era quasi sempre la zona di via Rimini, dove si trovano le case popolari a Montesilvano. L'indagine è partita nel marzo 2017 seguendo i movimenti ed interrogando diversi assuntori e tossicodipendenti che si rifornivano quotidianamente presso gli spacciatori.

Piccole dose, acquistate per poche decine di euro e pagate o in contanti o addirittura in alcuni casi anche con piccole ricariche postepay come nel caso di un ragazzo, consumatore di droga, i cui genitori si sono rivolti all'Arma dopo aver dovuto pagare un debito di 500 euro accumulato dal figlio per dosi non pagate. Grazie alle intercettazioni telefoniche, nonostante i criminali usassero un linguaggio in codice, i carabinieri hanno ricostruito tutta la rete di spaccio, facendo scattare questa mattina le manette. Per tutti l'accusa è detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ma i due albanesi sono accusati anche di estorsione in quanto spesso hanno minacciato e malmenato in pubblico i clienti che non pagavano pretendendo spesso le somme con gli interessi. I due fra l'altro sono considerati anche i "fornitori" degli altri spacciatori, per lo più pregiudicati della zona e persone di etnia rom.

Gli arrestati sono: Marco Saraniti 33enne; Giovina Spinelli 22enne; Pasqualina Spinelli 24enne; Serafina Morelli 26enne ;Marlon Castorani 27enne; Giuliano Spinelli 31enne; Samantha Filippone 30enne; Pietro Controguerra 26enne; Bekri Osmani 33enne; Daniel Spinelli 27enne; Concetta Russi 41enne.