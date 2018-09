Mercatino Etnico nel tunnel della stazione: cantiere bloccato per proteste

Come prevedibile, inizia con un sit in di protesta il cantiere di realizzazione del mercatino etnico nel tunnel inutilizzato della stazione. Questa mattina infatti dovevano iniziare i lavori finanziati dal Comune per un importo di circa 250 mila euro, ma a causa delle autovetture parcheggiate volontariamente davanti all'ingresso del tunnel per ora gli operai non possono mettersi al lavoro.

A protestare il centrodestra cittadino che fin da subito si è detto contrario al progetto, in quanto quel mercatino potrebbe nel giro di poco tempo trasformarsi nuovamente in un bazar del falso dove fra l'altro poter anche spacciare droga praticamente indisturbati. Sugli scudi anche l'associazione dei commercianti "Viviamo Pescara" che aveva presentato delle osservazioni al progetto.