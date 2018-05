Tanto dolore nella scuola di Ludovica: sospese le lezioni, il ricordo della preside

Sgomento, dolore e incredulità nella scuola primaria di via del Concilio a Pescara dove andava Ludovica Filippone, la bambina di dieci anni gettata ieri pomeriggio dal padre Fausto - poi suicidatosi in serata - dal viadotto Alento della A14.

Poca voglia di parlare nel plesso dove questa mattina i suoi compagni di classe non sono andati a scuola. Per tutta la settimana sono state sospese le attività ricreative. La bandiera della scuola è a lutto.

"Ludovica - ricorda la dirigente scolastica Valeriana Lanaro - era una bimba splendida, brava e molto dolce. Aveva una predisposizione per le arti. Questo è un momento molto particolare con il pensiero fisso degli amichetti di Ludovica che non la vedranno più che è oggi molto forte e intenso. Parliamo di un dramma nel dramma con delle emozioni molto forti. Non conoscevo personalmente i genitori della bambina perché sono dirigente della scuola dallo scorso settembre, ma ho saputo di una famiglia molto attenta. I genitori seguivano Ludovica".