Ancora violenza e schiamazzi a tarda notte fra via Battisti e piazza Muzii: la rabbia dei residenti - VIDEO

Ancora problemi di ordine pubblico nela zona della movida in centro. Come testimoniato da alcuni residenti, verso le 2 della notte scorsa in via Cesare Battisti e nelle vie adiacenti il mercato in piazza Muzii, urla, grida e schiamazzi hanno sovrastato il volume della musica. Era in atto un vivace diverbio fra giovani maggiorenni, ubriachi, che si stavano spintonando e insultando reciprocamente. Nella colluttazione qualcuno ha sferrato un pugno ad un ragazzo che è finito a terra. Sul posto anche un'ambulanza che lo ha soccorso, oltre alla polizia che, con diversi agenti, è intervenuta per riportare la situazione alla normalità.

Immediata la reazione del comitato dei resienti "Tranquillamente Battisti":

"Non è possibile continuare ad assistere ad un tale regime omissivo per il quale di fatto si continua a consentire la somministrazione degli alcolici sul suolo pubblico dopo la mezzanotte, che riteniamo sia la principale causa di tutti i fenomeni di degrado che degenerano abitualmente in violenza. A questo si aggiunge la totale assenza di controlli sulla musica emessa da alcuni locali e sulle occupazione abusive del suolo pubblico che, dopo i controlli serrati della scorsa estate che avevano portato anche alla chiusura di alcuni locali, sono subito tornate ad essere una pratica posta in essere in maniera scientifica da alcuni esercizi di somministrazione che dopo la mezzanotte aggiungono tavoli su tavoli, sicuri dell’impossibilità di essere sanzionati per via dell’assenza del turno notturno della polizia municipale. Al mattino, svaniti i fumi dell’alcol, resta l’olezzo dei pavimenti sudici, i vetri rotti che brillano al sole e un silenzio irreale come quello delle istituzioni".