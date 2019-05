Pescara, incidente in via D'Annunzio: scontro fra auto e moto, morto 47enne

Tragico scontro fra auto e scooter in viale D'Annunzio a Porta Nuova, dove il conducente del motociclo è morto sul colpo. Era passata da poco la mezzanotte quando lo scooter TMax che viaggiava in direzione sud si è scontrato con una Ford Focus che stava svoltando in via Giustino De Cecco.

La vittima è un 47enne pescarese. Sul posto diverse volanti della Polizia ed i soccorsi del 118. Viale D'Annunzio è stata chiusa in entrambe le direzioni nella zona del sinistro, per consentire agli agenti i rilievi del caso e procedere alla rimozione dei mezzi coinvolti e dei detriti.