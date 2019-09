Scontro tra auto e moto a Silvi, morta una donna di Città Sant'Angelo

È una donna la persona morta nel tragico incidente stradale che si è verificato oggi, domenica 8 settembre, intorno alle ore 13 sulla strada Statale 16, la via Nazionale Adriatica, nel territorio di Silvi Marina.

La donna, sui 60 anni e residente a Città Sant'Angelo, era in sella a una moto insieme al marito che guidava, quando si sono scontrati all'altezza di un incrocio con un'automobile, un suv, che procedeva verso sud.

Il violento impatto ha fatto sbalzare le due persone in sella al mezzo a due ruote che sono finiti pesantemente a terra. Ad avere la peggio è stata la donna che è morta a causa dei traumi riportati. Ferito e trasportato all'ospedale di Teramo anche l'uomo che è stato ricoverato in prognosi riservata ma in stato di coscienza.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, gli agenti della polizia stradale e quelli della polizia municipale.

(foto di repertorio)