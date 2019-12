Inchiesta Rigopiano, il comitato delle vittime sui tre indagati per falso: "Non sappiamo più a chi affidarci"

Altro dolore a quello già grande per la tragedia. Il comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano commenta la notizia dell'apertura di un'indagine nei confronti di tre carabinieri forestali nell'ambito dell'inchiesta sui presunti depistaggi avvenuti dopo la tragedia del crollo dell'hotel in cui morirono 29 persone.

Secondo il comitato, che ha postato un lungo commento sulla pagina Facebook ufficiale, si tratta di una situazione che lascia smarriti i parenti delle vittime, che già devono convivere con un dolore immenso al quale da tempo si è aggiunto quello riguardante il sospetto che non si voglia accertare la verità e stabilire le responsabilità di quella tragedia:

Non sappiamo più a chi affidarci, a chi rivolgerci, a chi chiedere aiuto, da sempre abbiamo predicato e manifestato pieno appoggio e rispetto al lavoro di tutti con la speranza di avere risposte incisive e concrete alle nostre domande, ora basta !!! E’ arrivato il momento di avere e di pretendere un segnale da chi è preposto a fornirlo ai cittadini. Basta depistaggi, basta silenzi e omissioni, chi sà, assuma definitivamente la responsabilità civile e morale di dire veramente come stanno e come sono andate le cose e di mettere fine al calvario e ad altro dolore gratuito per intere famiglie che hanno solo una colpa, quella di aver giurato di rendere giustizia e pace ai loro cari