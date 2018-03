Guardia Costiera, operazione "Arca di Noè": chiusi due ristoranti, sequestri e multe

Importante operazione della Direzione Marittima di Pescara e della Guardia Costiera che ha eseguito controlli a tappeto su tutta la filiera del pesce lungo l'intera costa abruzzese. Impiegati 100 uomini e mezzi con sanzioni per 39 mila euro e due ristoranti chiusi.

In particolare, controllate imbarcazioni da pesca, centri di grande distribuzione, punti vendita al dettaglio, ristoranti. Proprio per quanto riguarda i ristoranti, è stata chiusa un'attività a Martinsicuro, a causa di gravi violazioni igienico sanitarie. A Pescara invece scoperto un ristorante di pesce abusivo privo delle necessarie autorizzazioni. Il titolare è stato denunciato e l'attività è stata chiusa.

Multato anche il proprietario di un peschereccio che usciva in mare senza autorizzazione, in quanto privo del localizzatore satellitare per un guasto. Sequestrato il pescato, pari a 1.600 kg. Sigilli anche per l'imbarcazione e le attrezzature da pesca.