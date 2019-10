Non era in casa nonostante la condanna ai domiciliari: arrestato dai carabinieri

Arresto convalidato per direttissima, al termine di accertamenti effettuati dai militari della stazione dei carabinieri di Popoli, per evasione dalla detenzione domiciliare. Il nuovo e più severo provvedimento coercitivo riguarda S.E. 39 anni, che non si è fatto trovare in casa durante il controllo delle forze dell'ordine. L'uomo veniva rintracciato poco dopo mentre stava tentando di rientrare indisturbato. Il condannato non è nuovo a simili fughe ed era stato più volte segnalato in precedenza.