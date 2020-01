Niente dissequestro per i viadotti della A14: bocciata la richiesta di Autostrade

Brutte notizie per gli automobilisti ed autotrasportatori pescaresi ed abruzzesi. Il tribunale del riesame di Avellino ha bocciato infatti la richiesta di dissequestro inviata da Autostrade per l'Italia per altrettanti cavalcavia autostradali, fra cui quello di Cerrano nel territorio di Silvi, fra i caselli di Pescara Nord e Atri - Pineto.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Silvi Scordella che sta monitorando la situazione lungo la statale adriatica 16 nel tratto che attraversa il comune costiero, che da giorni protesta per il caos traffico con oltre 4.000 mezzi pesanti che hanno attraversato la statale in 24 ore.

Venerdì 10 gennaio ci sarò un vertice proprio in Comune a Silvi per fare il punto della situazione, al quale parteciperanno i rappresentanti della Regione, di Autostrade, Arta e Asl oltre agli altri sindaci interessati dai disagi, ovvero Pineto e Montesilvano.

La situazione, fa sapere Scordella, è critica anche oggi dopo la giornata di ieri con 16 km di coda lungo l'autostrada, la paralisi del casello di Pescara Nord ed il traffico in tilt lungo la statale 16 da Pineto fino al confine con Pescara.

"Rispetto a ieri non si registrano novità, stessa intensità di traffico e consueti problemi. I cittadini stanno vivendo disagi che purtroppo si protrarranno nel tempo"

Problemi anche per il trasporto pubblico, gli autobus infatti in molti casi fanno registrare tempi di percorrenza doppi o tripli rispetto alla norma.