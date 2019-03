Operaio di Elice travolto ed ucciso lungo la A24: niente carcere per il camionista

Si conclude con l'amaro in bocca e con tanta sofferenza e dolore la vicenda dell'operaio stradale di Elice, Cristian Ruggieri, investito ed ucciso lungo la A24 il 9 agosto 2017. Il camionista responsabile della morte, un 43enne di Reggio Calabria, ha infatti patteggiato una condanna ad un anno e 4 mesi con pena sospesa.

Ruggieri si trovata nei pressi di un'area di sosta all'altezza di Tivoli dove era sceso dal mezzo di lavoro per un controllo.Mentre il collega scendeva dalla parte verso il guardrail, Ruggieri aveva raggiunto la cordicella pendente sul lato verso la strada. All’improvviso l’urlo del collega, accortosi del sopraggiungere di un camion che stava deviando, come privo di controllo, proprio verso di loro. A nulla era valso il tentativo di fuggire verso la parte anteriore del mezzo da parte di Ruggieri: il camion con alla guida G.C. in poche frazioni di secondo aveva centrato il pieno il mezzo fermo in sosta e subito dopo investito anche lui poco prima che riuscisse a mettersi in salvo gettandosi dietro la parte anteriore del proprio mezzo.

Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso che però non è riuscito a salvargli la vita. La famiglia di Ruggieri è stata assistita legalmente dallo studio Giesse di Montesilvano. La perizia tecnica della Procura di Pescara aveva accertato che tutte le responsabilità erano da attribuire al conducente per il mancato controllo del mezzo pesante.

Gianni Di Marcoberardino, responsabile della sede Giesse di Montesilvano: