Settimana di controlli sul territorio a Pescara: il bilancio della Questura

Proseguono senza sosta e proseguiranno anche nelle prossime settimane i controlli a tappeto sul territorio da parte della Polizia di Pescara, nell'ambito delle attività riguardanti soprattutto i quartieri periferici della città assieme alla Guardia di Finanza. In particolare, l'attenzione degli agenti si è concentrata a Rancitelli, via Caduti per Servizio, San Donato, ma anche nelle aree centrali e quelle interessate dalla “movida” (area di risulta, Piazza Muzii e Pescara Vecchia).

CARABINIERI, CONTROLLI ED ARRESTI

Il bilancio delle attività dal 4 marzo al 9 marzo vede: