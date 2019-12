Altra domenica da incubo nel tratto abruzzese della A14: traffico paralizzato, 8 chilometri di code

Altra domenica da incubo lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese e pescarese in direzione Milano - Napoli a causa dei restringimenti di carreggiata e dei cantieri. Autostrade per l'Italia infatti fa sapere che code e rallentamenti sono presenti in quasi tutti i tratti fra i caselli di Pescara sud e Roseto.

In particolare fra Pescara nord ed Atri - Pineto ci sono circa 5 chilometri di code per la riduzione della carreggiata dovuta al sequestro del viadotto Cerrano; altri 3 chilometri sempre per il restringimento della carreggiata, sono segnalati fra Pescara ovest e Pescara sud - Francavilla. Nel tratto più a sud, fra Lanciano e Vasto Nord, sono segnalati altri due chilometri di code.

Da giorni il presidente Marsilio chiede il dissequestro dei viadotti all'autorità giudiziaria dopo le verifiche e perizie tecniche effettuate dal gestore del tratto autostradale. Dello stesso avviso le associazioni di categoria, in particolare gli autotrasportatori che da qualche giorno sono anche alle prese con il divieto di transito nel tratto fra Pescara nord e Pineto per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, con inevitabili disagi che si ripercuotono lungo le arterie stradali tradizionali, come nel caso della ss 16 Adriatica dove nel tratto fra Pineto, Silvi e Montesilvano decine di camion spesso formano incollonnamenti soprattutto ai semafori.