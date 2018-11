Città Sant'Angelo, droga e musica pirata: chiusa discoteca

Blitz nelle scorse settimane da parte della Guardia di Finanza di Pescara in una discoteca di Città Sant'Angelo, dove assieme alle fiamme gialle è entrato in azione anche il personale Siae di Pescara. Il controllo è stato effettuato anche con l'ausilio dell'unità cinofila, ed ha permesso di rinvenire 13 grammi di sostanze stupefacenti fra cociana e marijuana, suddivise in dosi e gettate da alcuni assuntori alla vista del controllo dei finanzieri.

Altri giovani sono stati trovati in possesso di marijuana e spinelli, e per questo sono stati segnalati alla Prefettura e multati. Per il resto dello stupefacente è scattata una denuncia a carico di ignoti. Inoltre, si è scoperto che il deejay che stava lavorando nel locale deteneva migliaia di files musicali scaricati illegalmente, e per questo le sue apparecchiature sono state sequestrate ed è stato denunciato.

Il Questore ha dunque disposto la chiusura per 90 giorni in quanto nel locale veniva tollerato l'uso di sostanze stupefacenti, costituendo un concreto pericolo per la collettività.