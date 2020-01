Cadavere trovato a Collecorvino: eseguita l'autopsia, ora si cercherà di identificarlo

Eseguita l'autopsia ed avviate le procedure per arrivare all'identificazione del cadavere rinvenuto il 6 gennaio sulle sponde del fiume Fino a Collecorvino, in località Caparrone. L'esame è stato condotto dal medico legale Polidoro su incarico del pm Tommolini.

Prelevati frammenti di Dna ed eseguiti gli esami antropometrici, per stabilire parametri come l'altezza e la lunghezza degli arti, considerando che mancavano gli arti inferiori. Eseguito anche un esame attraverso radiografie e tac total body, un'autopsia virtuale per ottenere risultati più precisi. Dalle prime analisi si è dedotto che si tratta di un uomo e la morte risale a meno di sei mesi fa.

Ora il medico legale avrà 60 giorni di tempo per depositare la perizia in procura, attendendo anche i risultati delle analisi sui campioni prelevati. I dati saranno comparati con quelli delle persone scomparse in zona. Si pensa che possa appartenere ad un 83enne di Bisenti scomparso a fine ottobre, a circa 15 km a nord di Collecorvino e dove scorre anche lo stesso fiume.