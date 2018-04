Area di risulta: quattro anni per il progetto di riqualificazione

Ci vorranno quattro anni, salvo sorprese, per vedere completato il progetto di riqualificazione dell'area di risulta. Nella primavera 2022 infatti secondo il cronoprogramma dell'amministrazione comunale sarà completato anche il parco. Fra un anno, a maggio 2019, dovrebbero aprire i primi cantieri, al termine del primo bando per l'assegnazione dei lavori che cambieranno radicalmente l'aspetto e la funzionalità dell'area di risulta.

Il primo cantiere interesserà l'area occupata dalle ferrovie, con la bonifica completa del terreno e la preparazione ad ospitare gli stalli per le auto. Ma in molti sono scettici: con le elezioni amministrative del prossimo anno, qualora il centrosinistra non dovesse essere confermato al governo della città, il progetto potrebbe anche subire modifiche importanti ed un rallentamento, considerando che il centrodestra è fortemente contrario alla riqualificazione dell'area proposta dalla giunta Alessandrini.