Allarme bomba, vigili del fuoco e carabinieri in azione a Marina di Città Sant'Angelo [FOTO-VIDEO]

Vigili del fuoco e carabinieri in azione a Marina di Città Sant'Angelo per un allarme bomba scattato nella serata di oggi, venerdì 24 maggio.

In base alle prime informazioni sarebbe stato rinvenuto un ordigno in via Salara nella stessa zona dove qualche mese fa esplose una bomba carta nei pressi di una casa.

Sul posto è presente anche un'ambulanza e si è in attesa dell'arrivo del Nucleo Artificieri dei militari dell'Arma da Chieti che dovranno occuparsi di disinnescare o far brillare l'ordigno.

AGGIORNAMENTO: gli artificieri sono arrivati da Chieti e hanno fatto brillare un primo ordigno, e tramite l'utilizzo del robot verrà adesso esaminato un secondo involucro. Come fa sapere il sindaco Gabriele Florindi, alle ore 21:10, l'allarme non è ancora cessato.

ORE 23: le operazioni relative al secondo ordigno sono ancora in corso.

