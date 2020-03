Alcol igienizzante venduto a 5 euro: denunciato un commerciante di Pescara

Un commerciante bengalese titolare di un'attività in centro a Pescara, è stato denunciato per manovre speculatrici su merci, in base all'articolo 501 bis del codice penale.

La guardia di finanza, infatti, nell'ambito dei controlli effettuati nelle attività commerciale e farmacie per verificare i prezzi applicati soprattutto per i dispositivi sanitari come gel igienizzanti e mascherine, ha infatti riscontrato la vendita di 18 flaconi da 1 litro di alcol detergente ed igienizzante al prezzo di 5 euro l'uno. Dall'esame della documentazione amministrativa e contabile è stato ricavato il prezzo medio di vendita al dettaglio fra 1,30 e 1,80 euro normalmente applicato dal commerciante, che quindi è stato denunciato.

Le fiamme gialle sono intervenute a seguito di segnalazione da parte dei cittadini al 117 raccomandando a tutti di segnalare eventuali casi simili di speculazione e rincari eccessivi.