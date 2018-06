Acque inquinate a Fosso Vallelunga: indagato sindaco Alessandrini

Il sindaco di Pescara Alessandrini è indagato dalla Procura di Pescara nell'ambito di un'inchiesta riguardante un canale di scolo delle acque bianche a Fosso Vallelunga. L'accusa è di inquinamento delle acque. Nel mirino dell'inchiesta ci sarebbe un canale inquinante che sfocia nel Fosso Vallelunga che a sua volta si immette in mare lungo la riviera sud.

L'indagine è stata aperta a seguito di un esposto. Proprio in quel canale sarebbero avvenuti ripetuti scarichi abusivi, che hanno portato poi a valori non conformi ai limiti di legge registrati dall'Arta durante i campionamenti.

LA REPLICA Il sindaco commenta l'inchiesta

Chi scende in politica deve essere disposto ad entrare nel fango, per aiutare gli altri ad uscirne. La politica è quotidiana pratica delle cose del mondo, spesso non belle e non pulite, mentre ciò che mi è sempre stato chiaro è l’orizzonte delle regole e dei valori.Ho chiesto per il tramite del mio avvocato di essere sentito il prima possibile per rendere ogni chiarimento a chi indaga, sempre consapevole del fairplay professionale, perché l’accertamento penale si fa in tribunale e non altrove.

I fatti al vaglio degli inquirenti riguardano degli scarichi abusivi sul fosso Vallelunga, un canale fra Pescara e Francavilla. Il fosso è anche uno dei punti di campionamento Arta per la stagione estiva, tenuti costantemente sotto stretto controllo, che l’anno scorso era partito con qualità di acque scarse e divieto temporaneo di balneazione, mentre quest’anno, in virtù del lavoro fatto e delle analisi svolte in precedenza, è stato riclassificato dalla Regione, con conseguente rimozione del divieto di balneazione. Dati peraltro confermati anche dai risultati degli ultimi prelievi comunicatici oggi che si allegano.

Ho già fatto predisporre dagli uffici un’accurata relazione che descrive gli interventi fatti dal 2014 ad oggi su quel tratto di lungomare e lungo il corso del Fosso Vallelunga, in grado di spiegare e chiarire lo stato dell’arte