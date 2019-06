Come pulire il frigorifero di casa con prodotti naturali

Come pulire il frigorifero? Vi sarete certamente posti questa domanda, quando avrete notato che l’elettrodomestico più usato e sempre attivo in casa non risultasse più come nuovo. In genere, non bisogna aspettare che sia particolarmente sporco e rovinato, ma andrebbe programmata una pulizia periodica del frigo. In questo modo eviterete residui troppo difficili da rimuovere.

Intanto vediamo come pulire il frigorifero con rimedi naturali, senza dimenticare come igienizzare il freezer.

Pulizia del frigorifero: consigli primari

Prima di procedere alla pulizia del frigorifero, bisogna fare delle piccole ma semplicissime operazioni. È necessario svuotare il frigo e per farlo vi consigliamo di consumare i prodotti conservati. In questo modo vedrete anche cosa siete soliti mangiare spesso e cosa, invece, usate poco; è un metodo utile per riuscire a fare una spesa più consapevole ed evitare gli sprechi. Difatti, è possibile che nel vostro elettrodomestico, siano conservati alimenti scaduti.

Tolto il cibo, bisogna smontare il contenuto del frigo, ovvero ripiani, griglie, cassetti, portauova, porta bevande e tutto quello che si può rimuovere. Staccate la presa elettrica e armatevi di pazienza.

I rimedi naturali per pulire il frigorifero

Anche se è possibile usare detergenti chimici, conviene sempre preferire prodotti naturali, soprattutto quando si effettua la pulizia di un elettrodomestico, che conserva ciò che mangiamo.

Aceto

Tutti (o quasi) abbiamo in casa una bottiglia di aceto, che è un ottimo prodotto per pulire il condizionatore, la lavatrice e tanto altro. È utilissimo anche per quanto riguarda il frigorifero perché vanta una potente azione sgrassante e germicida, oltre a eliminare grasso e batteri. Bisogna diluirlo in acqua tiepida all’interno di una bacinella e, con l’aiuto di una spugna imbevuta di questa soluzione, pulire le superfici. Laddove si notano macchie persistenti, potete usare qualche goccia di aceto puro, da lasciare agire e poi risciacquare per bene. Infine, asciugare accuratamente il tutto.

Bicarbonato

Aiuta a pulire le superfici, a sbiancare, rimuovere lo sporco persistente e prevenire i principi di muffa. Va usato sempre in acqua. Nel caso in cui effettuiate la pulizia periodica, almeno una volta al mese, del frigo, optate per una miscela più liquida, composta maggiormente da acqua. Al contrario, preferite una consistenza più cremosa. Ricordate sempre di risciacquare e asciugare bene.

Sale

Il sale è un buon rimedio per pulire il frigo. Bisogna scioglierlo in acqua tiepida e spruzzarlo sulle superfici sporche.

Sapone di Marsiglia

È un valido alleato non solamente per lavare il bucato. Basta usato liquido o solido sempre disciolto in acqua, spruzzato sulle superfici e poi rimosso con spugna imbevuta d’acqua. Non otterrete solamente un frigorifero igienizzato ma anche profumatissimo!

Eliminare i cattivi odori dal frigorifero

Capita che nel frigo, con la presenza di determinati alimenti, si possano formare cattivi odori. Sebbene in commercio esistano prodotti capaci di catturarli, è possibile adottare soluzioni naturali. Potreste, infatti, sistemare qualche fetta di limone in un piattino da riporre all’interno del frigo. In alternativa, una patata sbucciata da posizionare tra i ripiani.

Come pulire il freezer

Anche il freezer va opportunamente pulito e disinfettato. Per questo motivo bisogna prima rimuovere i cibi. Meglio fare questa operazione quando nel congelatore ci sono pochi prodotti; quelli che invece non siete riusciti a smaltire, riponeteli in borse termiche.

Sempre con la spina staccata, mettete un pentolino d’acqua calda dentro il frezeer, così il ghiaccio sulle pareti si scioglierà e si staccherà. In questo caso è utile riporre una bacinella a terra, così da raccogliere l’acqua in eccesso.

Togliete i residui di acqua e ghiaccio e pulite con le stesse soluzioni naturali che vi abbiamo indicato per la pulizia del frigorifero.

I prodotti online per la pulizia del frigorifero

Deodorante

Detergente per la pulizia del frigo

Deodorante per frigorifero

Deodorante senza detersivo

Dove acquistare un frigorifero nuovo a Pescara?

Cicoria, piazza Luigi Pierangeli 26

Pacifico, via Tiburtina Valeria 161

Unieuro, Centro Commerciale Auchan Pescara

Centrolux, viale Marconi 234

Miele, via Venezia 58

Cedi, via Lago di Chiusi