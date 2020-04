Mai in lavastoviglie: l’elenco di pentole e stoviglie da non lavare

Per mancanza di voglia, di tempo e anche di conoscenza, si mette tutto in lavastoviglie e si avvia il ciclo di lavaggio. Eppure ci sono diversi utensili che non dovrebbero essere lavati in questo modo.

Cosa non lavare in lavastoviglie? Qual è l’elenco dei proibiti? E soprattutto perché non si possono lavare? Vi sveliamo quali sono e i motivi per cui è meglio igienizzarli e pulirli a mano.

Bicchieri di cristallo

Sono molto delicati e sensibili, quindi stare a contatto con altri utensili e durante i lavaggi ad alte temperature, potranno facilmente rompersi.

Macchinetta del caffè

La macchinetta del caffè non va lavata mai col sapone, quindi nemmeno in lavastoviglie.

Stoviglie decorate

Soprattutto quelle dalle forme particolari e dipinte a mano possono subire alterazioni, se la temperatura è particolarmente alta.

Utensili di legno

È possibile che non si asciughino bene, quindi il rischio è quello che si formi della muffa. Inoltre, opacizzano i bicchieri in vetro.

Utensili di latta

La latta si può sciogliere e opacizzare a temperature elevate.

Padelle antiaderenti

La temperatura troppo alta del lavaggio (che può essere modificata in fase di selezione) può rovinare il rivestimento antiaderente. Fate attenzione.

Contenitori in plastica

Non tutti, ma quelli realizzati con materiali di recupero (PET) tendono a rovinarsi e perdere consistenza e resistenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coltelli affilati

In fase di lavaggio possono urtare altri utensili, piatti e bicchieri con la lama affilata.