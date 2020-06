Come illuminare casa con la luce naturale per avere ambienti sempre luminosi

Illuminare casa con la luce naturale è il miglior modo per avere ambienti luminosi evitando di utilizzare la corrente elettrica. Le stanze sembreranno sempre più grandi e si potranno evitare o scansare eventuali problemi domestici, come la muffa sui muri.

La luce naturale consente di risparmiare in bolletta e contribuisce a sentirsi più felici e pieni di energie.

Finestre

La luce naturale entra grazie alle finestre, quindi per favorirne il maggior ingresso possibile, bisogna preferire serramenti dalle strutture minimali, con scarso profilo. Pulire i vetri è fondamentale per consentire un’illuminazione maggiore.

Tende

Cercate di scegliere delle tende filtranti, ma se preferite qualcosa di più coprente, di giorno tenetele aperte.

Specchi

Gli specchi catturano la luce e la riflettono, aumentandone il potere. Montarli vicino alla finestra o sul lato opposto, in questo caso la luce rifletterà sulla superficie e aumenterà l’illuminazione interna.

Pareti e arredamento

Per far sì che la stanza sia ancora più luminosa è bene scegliere un colore delle pareti chiare. Anche se metterete la carta da parati, puntate su un modello che abbia una base non troppo scura.

Come il colore delle pareti, anche quello dei mobili dovrebbe essere quanto più chiaro possibile.

Complementi in vetro

Il vetro è un materiale trasparente che consente di far passare la luce al meglio e anche di rifletterla. Si possono valutare tavolini, porte in vetro e vetrocemento, da applicare sulle pareti divisorie.

Giardino

Se in giardino ci sono alberi, che creano zone d’ombra, è meglio poterli per evitare che blocchino la luce.

Prodotti online per illuminare casa

Specchio

Tempera

Glitter per vernice

Porta Scorrevole in Vetro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vetromattone