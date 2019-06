5 sport da spiaggia da provare questa estate a Pescara

Andare in palestra in piena estate, quando tutti sono in vacanza per di più, non è il massimo. In più, se siete partiti per qualche giorno di relax al mare, non avrete modo di allenarvi come sempre. E allora? Provate i 5 migliori sport da spiaggia che potrete fare in tutta tranquillità al mare anche a Pescara! Ce n’è per tutti, per chi è alle prime armi e per chi è in formissima.

Jogging in spiaggia

Vi piace correre? Amate fare jogging all’aria aperta? Questa estate fatelo in spiaggia! Il nostro lungomare accoglie corridori provetti e più esperti, ognuno sceglie la sua andatura e l’orario migliore per fare una bella corsetta, la mattina presta o la sera prima di cena di solito.

Attività cardio per eccellenza, la corsa permette di bruciare calorie, rassodare glutei e addome e svagarsi un po’. Bisogna scegliere le scarpe giuste per poter praticare jogging sulla spiaggia, per avere il giusto appoggio plantare e non subire conseguenze da sollecitazioni eccessive. Non correte a piedi nudi.

Fitwalk

Se non vi va di correre, allora puntate tutto sulla camminata veloce, ovvero fitwalk. Lungo il bagnasciuga va benissimo, ma se volete aumentare lo sforzo e il lavoro aerobico è preferibile farlo in acqua, a riva. Immergetevi fino a metà polpaccio e contrastate la forza del mare.

Corsi di vela

Che ne dite di un bel corso di vela a Pescara? Qui se ne organizzano molti, in particolar modo si punta sul kayak, che è una versione più comoda della solita canoa.

A cosa serve? Per lavorare su tutta la parte superiore del corpo, soprattutto tutte le fasce addominali, pettorali, spalle e braccia.

Beach volley

Un grande classico da spiaggia, adatto a campioni ma anche a chi vuole solamente divertirsi con gli amici. Fare beach volley vuole dire praticare un’attività dinamica e divertente, che mescola il lavoro cardio a quello di tonificazione. Sul nostro litorale ci sono diversi lidi che hanno spazi idonei per poter giocare a pallavolo in spiaggia e, se vi rivelerete particolarmente bravi, potete anche iscriversi ai tornei di beach volley a Pescara.

Beach tennis

Non da ultimo il beach tennis, a suon di racchettoni e pallina permette di muoversi e coordinarsi, quindi di bruciare, tonificare e anche di divertirsi in vacanza a Pescara!