Punture di zanzare e rimedi naturali per lenire il prurito

Nella nostra città sono già tornate pronte a infastidire. Le punture di zanzare sono, infatti, tra le più grandi seccature della calda stagione. Disinfestazioni a parte, sono spesso presenti nei luoghi più impensabili, di giorno e di notte, e una volta posizionate sulla pelle del malcapitato, lasciano uno spiacevole ricordo.

Dopo la puntura, si prova un gran prurito e vien voglia di grattare la zona, che non farà altro che peggiorare la cute e aumentare il dolore.

Per questo motivo è bene difendersi adeguatamente e farlo naturalmente è il modo migliore, soprattutto se in casa ci sono animali domestici.

Come allontanare le zanzare con metodi naturali

Prima di risolvere il fastidio della puntura di zanzara, vediamo prima come allontanare questo fastidioso insetto. Diffondere nell’aria profumo di caffè ha un effetto repellente. Il consiglio è quello di bruciare un po’ di caffè in polvere o conservare i fondi in un contenitore aperto per poi diffonderli, dopo una settimana, dove c’è l’infestazione (porzioni di terreno, acqua stagnante). Le sostanze contenute nel caffè riescono ad eliminare anche le larve non ancora sviluppate.

Un altro metodo davvero efficace è quello di utilizzare gli oli essenziali, da posizionare in ogni angolo della casa, tra cui: lavanda, tea tree oil, limone, geranio, citronella e olio di neem.

Ci sono poi degli animali anti-zanzare, ovvero dei predatori che vi permetteranno di tenerle lontane: pipistrelli, da mettere in una bat box, gechi e lucertole, considerati insetticidi naturali.

I migliori rimedi naturali contro le punture di zanzare

La puntura di zanzara può dare prurito, il più delle volte, ma anche bruciore. In questo caso vi suggeriamo di applicare del gel di aloe vera, che potete persino coltivare in casa. Utile anche l’unguento all’iperico, che ha proprietà lenitive, cicatrizzanti e antinfiammatorie.

L’oleolito di calendula è un’altra soluzione naturale per lenire la zona punta; si tratta di una preparazione farmaceutica con proprietà emollienti, cicatrizzanti, lenitive e antinfiammatorie.

Consigli utili