Zanzariere: come sceglierle, quanto costano e dove acquistarle

Con l’arrivo della bella stagione conviene installare (o rinnovare) le zanzariere alle finestre, così da avere un ambiente protetto e godibile.

Quando le temperature si alzano, le giornate si allungano e l’aria a Pescara diventa più frizzante purtroppo arrivano le zanzare e tantissimi altri fastidiosi insetti. Ecco il motivo per cui, per proteggere l'ambiente domestico, soprattutto adesso che trascorriamo molte ore in casa per via dell'emergenza Coronavirus, è necessario installare le zanzariere per finestre.

È una scelta logica e utile, che ha un costo ma si tratta di una spesa che offre vantaggi a lungo termine. Inoltre, ci sono tante tipologie di zanzariere, che hanno prezzi diversi e che possono essere installate facilmente fai da te.

Per poter effettuare la scelta più giusta, quindi, bisogna conoscere l’offerta sul mercato, per optare per i modelli e i prezzi migliori.

Tipi di zanzariere

Di seguito passiamo in rassegna le tipologie di zanzariere esistenti, illustrandovi quali sono le caratteristiche, quindi pro e contro.

Zanzariere fisse scorrevoli: con apertura/chiusura verticale o orizzontale, le più moderne non hanno la guida inferiore, un vantaggio a livello estetico e per evitare di inciampare nel binario. Sono durevoli e adatte a porte e finestre.

Zanzariere a soffietto: si rompono difficilmente, quindi sono durevoli e più stabili delle classiche scorrevoli perché dotate della guida inferiore.

Zanzariere a scomparsa: sono quelle con cordicella. Rappresentano una valida soluzione per i periodi “peggiori”, come l’estate, mentre durante i mesi invernali possono essere tirate su, così da lasciare la finestra libera.

Zanzariere magnetiche: si aprono e si chiudono grazie al magnete, posizionato lungo i bordi. Sono adatte se si hanno animali in casa e per chi ha sempre le mani occupate.

Zanzariere elettriche: sono le più moderne, dotate di motorino che gestisce apertura e chiusura e possono essere attivate anche tramite app.

Zanzariere a strappo: perfette per chi vuole provare con il fai da te ed è alle prime armi. Sono fisse, perché per montarle bisogna fissare il tessuto a rete al bordo della finestra con il nastro biadesivo.

Zanzariere su misura: pensate per chi deve “proteggere” porte e finestre di dimensioni diverse da quelle standard.

Zanzariere: prezzi e montaggio

Una delle voci più importanti è quella che riguarda i costi di acquisto e montaggio delle zanzariere. Quanto si spende in media per installarne una? Le meno costose sono quelle a strappo, con un costo che varia dai 5 ai 16 euro, ma anche quelle a tenda, ovvero dei tessuti che si applicano proprio come delle tende, che possono costare all’incirca 10-12 euro a pacco. Anche le magnetiche sono piuttosto popolari: dai 7 ai 5 euro.

Le scorrevoli e a soffietto sono le più economiche tra le fisse: dai 60 ai 90 euro ciascuna. Le più costose, invece, sono le elettriche, dai 100 ai 160 euro.

Anche il montaggio ha un costo, che varia dai 30 ai 60 euro. A tal proposito, per montare le zanzariere ci sono due soluzioni: affidarsi a esperti o fai da te. Nel primo caso conviene farsi fare dei preventivi, che includano acquisto del materiale e installazione.

Nel caso in cui decidiate per il fai da te, scegliete il kit più adatto non solo alla vostra casa ma anche alle vostre competenze; se non riuscirete nell’installazione, non solo sarete soggetti a probabili punture di zanzare e altri insetti, ma avrete sprecato più denaro del previsto!

Ecco le aziende specializzate per acquistare e montare le zanzariere per porte e finestre di Pescara:

La Bottega della tenda, via D’Annunzio, 201, Pescara, tel. 085 5410723;

D&M Infissi, str. Fosso Cavone, 1/5, Pescara, tel. 340 3123093;

Jolly Tendaggi, via Bovio, snc, Pescara, tel. 340 3404340.

