Perché il mango è il nuovo superfood da mangiare ad ogni costo?

Le proprietà antiossidanti e altri innumerevoli benefici rendono il mango uno degli alimenti più amati del momento. Chi pensa che questo sia solamente un frutto esotico di tendenza, che va di moda, si sbaglia, perché il mango è un vero e proprio superfood. Non solo gusto dolce, colore intenso e una dolcezza indimenticabile, il mango è povero di grassi e ricco di numerose vitamine e sali minerali.

Infatti il mango, che è composto per l’83% di acqua, vanta anche gmagnesio, potassio, calcio fosforo e zinco, fibre e vitamina A, E, B e C. Assumendo solamente 100 grammi di mango, si fornisce all’organismo circa il 60% di fabbisogno giornaliero di vitamina C. Questa vitamina, tra le tante cose, contrasta i radicali liberi, quindi rallenta l’invecchiamento cutaneo.

Mango alleato contro l’invecchiamento

Una delle componenti principali che eleggono il mango a superfood è il lupeolo. Si tratta di un potente antiossidante che, insieme ad altri che compongono questo frutto, aiuta a contrastare i radicali liberi, quindi prevenire l'invecchiamento, proteggere le cellule immunitarie dal loro danno ossidativo, rafforzare il sistema immunitario e prevenire patologie degenerative e alcune forme di tumore.

È composto anche dall’acido gallico, che ha proprietà antimicotiche, antibatteriche, antivirali, antinfiammatorie e, ancora, antiossidanti.

Alleato anche dell’abbronzatura

Come tutti i frutti giallo-arancioni, il mango è ricco carotenoidi, che proteggono la pelle dai raggi solari e stimolano la melanina, per ottenere una bella abbronzatura.

In più è ricco di vitamina A, che è presente nell’occhio, quindi il mango aiuta e migliora la vista.

Il mango ha proprietà depuranti e diuretiche

Depura l’organismo grazie alla presenza di potassio, che favorisce insieme all’acqua l’eliminazione di liquidi in eccesso; motivo per cui è particolarmente consigliato a chi ha problemi di ritenzione idrica e cellulite.

Il mango combatte la stitichezza

In caso di stitichezza, conviene mangiare il mango, che con le sue fibre contribuisce a regolare l’attività intestinale.

Il mango è rigenerante e ricostituente

Contiene molti sali minerali e vitamine, per questo il mango è un naturale integratore contro la stanchezza, ma è anche un potente antistress.

Il mango aiuta a prevenire i tumori

Le proprietà antiossidanti, che combattono l’invecchiamento, aiutano anche a prevenire i tumori, soprattutto quello che riguardano seno, prostata e colon.

Il mango fa dimagrire

Non esiste un alimento dimagrante, tuttavia uno studio della University of Queensland, in Australia, ha evidenziato che la buccia del mango ha proprietà anti-lipogeniche, che contrastano la formazione di grasso.

Non solo food: usi alternativi del mango

Oltre che sbucciarlo e mangiarlo, il mango può essere impiegato anche in altri modi, per la salute e per la propria bellezza. Ecco due usi alternativi del mango.