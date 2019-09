Cibi che non fanno dimagrire: i miti da sfatare

Premesso che non esistono alimenti che fanno perdere peso, negli anni, spesso per sentito dire, è sempre diffusa la moda che alcuni cibi siano alleati di una dieta dimagrante, sana ed equilibrata. Motivo per cui, perlopiù le persone che non si fanno seguire da un nutrizionista, dietista o dietologo, e scelgono di affidarsi a un regime alimentare fai da te, commettono degli errori. A questi è possibile rimediare con la conoscenza.

Solo scoprendo quali sono i falsi alleati della dieta, ovvero i cibi buoni, come avocado e riso, ma che non aiutano a dimagrire, si smetterà di assumerli come pillole miracolose e si deciderà – si spera – di agire in modo giusto e sano sulla propria alimentazione.