Cibi anti-caldo: i 6 migliori alimenti per combattere l’afa

Quando fa caldo, bisogna resistere e, per riuscirci, bisogna trovare degli alleati, che permettano di non soccombere alle alte temperature che si registrano a Pescara. I cibi anti-caldo esistono e non dovrete far altro che assumerli per assicurarvi tanti benefici e anche una splendida forma fisica, che, in estate, fa sempre bene sfoggiare al mare durante la temutissima prova costume.

Gli alimenti da mangiare quando fa caldo sono degli ottimi cibi anti-afa, ideali per le giornate estive davvero insopportabili, ma sono da favorire sempre durante la bella stagione per via delle proprietà che li contraddistinguono.

Pronti per scoprire i migliori 6 cibi estivi anti-caldo?

I 6 cibi anti-caldo per l’estate

Per combattere la calura estiva, bisogna alimentarsi in modo sano, favorendo piatti freschi e leggeri. Dunque, prima di rivelarvi cosa mangiare quando fa caldo, è bene ricordare che bisogna bere tanti liquidi, dall’acqua ai frullati fino alle spremute di frutta fresca, e assumere sali minerali, perché l’eccesso di sudorazione conduce inevitabilmente alla disidratazione.

Ecco, invece, cosa mangiare:

cetriolo. Freschissimo da mangiare crudo in insalata e composto dal 96% di acqua. Il cetriolo vanta una grande azione disintossicante rinfrescante ed è un diuretico ricco di vitamina C, aminoacidi e sali minerali. zucchina. Uno degli alimenti più light dell’estate, è una buona fonte di minerali, vitamine A e C e carotenoidi. Un consiglio: non friggetela! pesca. La pesca è uno dei frutti estivi per eccellenza, con proprietà disintossicanti e rinfrescanti, azione blandamente lassativa e ricca di betacarotene, che serve per la protezione di occhi e pelle. melone. Freschissimo e gustoso, ricco di acqua e vitamine A e C. Favorisce la circolazione e offre benefici anche per quanto riguarda la pressione arteriosa. anguria. Una bella fetta di anguria offre la giusta quantità di acqua ma anche tante proprietà, in particolar modo antiossidanti, che contrastano i radicali liberi, e sali minerali, tra cui potassio e magnesio. L’anguria è un ottimo alimento per combattere la spossatezza estiva, provare per credere! pollo. Non solo verdura e frutta, nella nostra lista di cibi anti caldo da mangiare in estate segnaliamo anche una fonte di proteine: il pollo. È tra i cibi più leggeri e facilmente digeribili, dall’alto contenuto proteico e ricco di vitamine B1 e B2 e sali minerali, tra cui magnesio, fosforo, selenio, sodio e potassio. Meglio se cotto alla piastra con un filo d’olio a crudo.

Consigli anti-caldo

In estate, e in genere per una corretta alimentazione, bisogna evitare o limitare il consumo di alcuni alimenti. E bisogna invece favorire alcune buone abitudini. Ecco cosa fare e non fare quando fa caldo: