Topo sulla vetrina della gelateria, il gestore: "Locale sanificato, roditore entrato dalla strada e rimasto intrappolato"

Ha creato scalpore il video girato nelle chat Whatsapp ieri, lunedì 15 giugno, che ritraeva un topo sulla vetrina di una gelateria in pieno centro a Pescara.

Sul posto è stato poi eseguito un controllo da parte dei carabinieri del Nas e degli ispettori della Asl che hanno deciso per la chiusura temporanea dell'attività.

Sull'accaduto interviene Marco Drago, amministratore di PepperCream srl, la società che gestisce la gelateria: «PepperCream è costernata per l'accaduto e nello scusarsi con la clientela per l’episodio, coglie l'occasione per rassicurare riguardo alla qualità del proprio gelato. Come appurato da Nas, Asl, impresa di sanificazione di certificata eccellenza non c’è stata contaminazione alimentare, anche grazie ai rigidi protocolli di igiene già in atto. Le stesse autorità hanno concluso che il roditore fosse entrato in giornata dalla strada prospiciente e intrappolato alla chiusura. Il problema dei roditori per le vie del centro di Pescara è noto da tempo ed esacerbato dalla sospensione dell’attività di derattizzazione comunale durante il periodo Covid. PepperCream comprende il disappunto e l’eventuale diffidenza data dalla circostanza ma ringrazia anche per la solidarietà espressa da molti concittadini. Allo stesso tempo ribadisce la propria estraneità all'accaduto e alla prossima apertura vi invita nuovamente nei propri locali desiderosa di dimostrarvi tutta la propria professionalità e qualità del gelato».