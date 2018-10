La Strada Parco si rifa il look: al via i lavori di riqualificazione

Il vicesindaco Blasioli ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Parco. In settimana infatti termineranno i lavori di manutenzione sulle spiepi, ed a breve saranno invece aggiudicati i lavori sulla pista ciclabile e sul camminamento pedonale, per dare un nuovo look e maggiore sicurezza ad una delle piste ciclabili più importanti della città.

I lavori costeranno circa 450 mila euro:

"L’intervento riguarderà la ciclabile che corre sul lato monte di via Castellamare e la manutenzione del percorso pedonale complanare e adiacente. Abbiamo scelto di destinare queste somme sulla pista perché abbiamo ben chiaro il fatto che per realizzare la ciclopolitana cittadina occorre riconnettere i percorsi ciclabili esistenti, ma soprattutto, riqualificare quelli molto dissestati, proprio come quello presente sulla strada parco. Da un lato occorre ripristinare la scorrevolezza e regolarità della pista, la cui pavimentazione bituminosa è in diversi usurata, ma soprattutto appianarla dalle numerose e rischiose irregolarità, causate dagli apparati radicali delle piantumazioni esistenti e dagli interventi che nel corso del tempo si sono susseguiti, come la realizzazione di fermate e pensiline che hanno comportato tagli e rattoppi del manto stradale. Non solo scorrevolezza, dunque, ma anche una migliore qualità, attrattività e sicurezza della pista ciclabile."

Nel tratto fra via Cavour fino alla fine della strada parco , sarà utilizzato il massetto drenante colorato già utilizzato lungo la riviera sud, mentre saranno riaperti i tratti pedonali chiusi rendendoli idonei anche al passaggio di carrozzine e disabili. Sono inoltre previsti i collegamenti della pista ciclabile con gli ingressi delle scuole esistenti sul percorso (via Gioberti e via Milite Ignoto), nonché quello con la scuola di via Milite Ignoto con la realizzazione di un nuovo cancello di accesso, anch’esso ciclabile, dal parco di villa Sabucchi.