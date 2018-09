Scuola San Silvestro, la protesta dei genitori: "Lavori fermi da 7 mesi"

Ritardi inaccettabili nel cantiere di adeguamento sismico della scuola di San Silvestro, chiusa ormai da tempo nella quale dovevano partire i lavori ad aprile per terminare ad agosto. Il "Comitato Genitori Colle" di San Silvestro protesta per la situazione di stallo in cui si trova l'edificio scolastico, chiuso per lavori ma nel quale gli operai non sono mai arrivati a causa di problemi di natura burocratica fra il Comune ed il Genio Civile.

Il comitato sottolinea come per i genitori sia diventato complicato portare i figli fino alla scuola di via Rubicone, dopo che il Comune non ha ancora rinnovato il trasporto scolastico gratuito fino al plesso di San Donato: