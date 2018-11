Stipendi non pagati e poca sicurezza: scioperano le guardie giurate dell'ospedale

Stipendi non pagati, mancanza di D.P.I. e condizioni di lavoro inaccettabili. Sono questi i motivi che hanno portato la Ugl a proclamare uno sciopero per il 30 novembre e 1 dicembre delle guardie giurate della società Aquila S.r.l., in particolare quelli impiegati negli ospedali di Pescara e Chieti.

Sempre più spesso gli addetti vengono aggrediti violentemente dagli utenti, come scrive il sindacato: