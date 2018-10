Pini caduti a Porta Nuova, i comitati cittadini: "Colpa della cattiva manutenzione"

I comitati ambientalisti cittadini intervengono sulla questione della caduta dei tre pini d'Aleppo avvenuta nei giorni scorsi a causa del maltempo. Gli ambientalisti si sono recati sul posto per osservare le piante e cercare di capire le cause che hanno portato al crollo.

Secondo i comitati, si nota che le radici del pino erano immerse in acqua ed in una sorta di "zattera" di terra galleggiante che ovviamente non ha permesso una buona presa e stabilità agli alberi, con uno strato di terra di poco più di mezzo metro, molto meno di quanto previsto.

"Torniamo a ribadire che gli alberi in città richiedono una buona, specifica e professionale manutenzione, non

cadono da soli e senza motivo. Il terreno/suolo (la rizosfera) dove i Pini crescono deve essere aumentata, migliorata, al fine di permettere all’apparato radicale di svilupparsi adeguatamente. Al contempo non va innalzata la chioma, attraverso le potature, per evitare l’effetto vela in caso di eventi atmosferici come quelli che ormai vediamo sempre più spesso. Inoltre andrebbero piantumate altre specie arboree e/o arbustive, magari anche rizomatose che migliorano il suolo e fanno da barriera.

Questi sono solo pochi accorgimenti che andrebbero adottati in una città che possiede un patrimonio arboreo come quello di Pescara e che crediamo non sia gestito come meriterebbe"