Pescara, reparto di Allergologia chiuso da gennaio: scatta la protesta

Riaprire immediatamente il reparto di Allergologia, che di fatto è stato smantellato dal mese di gennaio quando è stato costretto a liberare due delle tre stanze a disposizione con l'impossibilità di seguire il calendario delle prenotazioni delle visite dei pazienti. L'associazione "Pescara Mi Piace" ha tenuto una conferenza stampa davanti alla porta chiusa dell'ex Reparto, declassato ad unità operativa semplice e che di fatto non solo non ha più un primario e personale dedicato, ma è stato trasferito al settimo piano dove ha a disposizione una sola stanza adibita a magazzino, come spiegano Forilli e Foschi alla presenza di diversi pazienti costretti a rivolgersi ad altre strutture pubbliche con lunghissimi tempi d'attesa:

Gli appuntamenti annullati erano in realtà i più importanti, ovvero quelli inerenti le prove di sensibilità allergologica

ai farmaci, o agli insetti o agli alimenti, per i quali è previsto il day hospital esclusivamente nel nosocomio proprio perché, dovendo verificare la sensibilità del paziente a farmaci che vengono somministrati e che potrebbero scatenare reazioni anche pericolose, che implicano la disponibilità di un’unità di pronto soccorso in emergenza in loco per l’eventuale rianimazione, possono essere eseguite solo in spazi ospedalieri, e non nei distretti di base