Il ministro Bonafede chiama il comitato vittime di Rigopiano: "Al lavoro per allestire aule per il processo"

Il ministro della giustizia Bonafede ha telefonato al presidente del comitato dei familiari delle vittime di Rigopiano, per assicurare che il dicastero è già al lavoro per allestire aule idonee ad ospitare il processo per il crollo dell'hotel, che provocò la morte di 29 persone.

Il ministro avrebbe espresso anche dispiacere per quanto sta accadendo con il processo, che ha avuto un altro rinvio dell'udienza che è slittata al 18 settembre per la mancanza di spazi adeguati nel tribunale di Pescara per ospitare legali, testimoni e parti civili considerando le norme anti contagio attualmente in vigore. Bonafede ha anche specificato che già il 7 maggio scorso il ministero si era messo a disposizione del presidente del tribunale di Pescara per trovare una soluzione che potesse permettere il regolare svolgimento del processo.