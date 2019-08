Jovanotti: "Stiamo facendo il possibile per una data in Abruzzo", Pescara spera

Non tutto è perduto per la tappa abruzzese del Jova Beach Party, con Pescara in pole position che adesso spera di fare il colpaccio dopo aver già messo a segno due grandi risultati nell'estate 2019 dei concerti, portando Ligabue e il duo Pausini-Antonacci allo Stadio Adriatico.

Jovanotti, del resto, non ha fatto mistero di essere rimasto molto male per l'annullamento della data di Vasto, e in un post su Instagram ha annunciato:

"Stiamo facendo tutto il possibile, nei prossimi due o tre giorni spero di avere belle notizie su una data in Abruzzo".

Non solo. Il cantante ha voluto ringraziare gli amministratori vastesi per il loro impegno: