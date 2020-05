Partita la fase 2 per i treni regionali: niente posti in piedi e controlli nelle stazioni abruzzesi

È iniziata anche per il mondo del trasporto ferroviario regionale la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Trenitalia Abruzzo infatti ha snocciolato i primi dati relativi agli utenti che hanno utilizzato i convogli nella giornata di ieri 4 maggio, primo giorno della "ripartenza" dopo il lockdown di quasi due mesi.

Una seconda fase che sarà contraddistinta da un aumento dei treni circolanti rispetto al periodo di chiusura, quando circolavano appena il 27% dei treni con 40 convogli giornalieri, mentre da ieri sono già al 50% dei convogli con oltre 80 treni regionali ed interregionali in funzione. Controlli rafforzati anche nelle stazioni ferroviarie abruzzesi ed in particolare a Pescara, con agenti della polfer e uomini della protezione civile e ferrovie dello stato che permettono l'accesso in stazione solo con biglietto ed autocertificazione.

Nel primo giorno della fase 2 sono stati prenotati il 20% dei posti disponibili, considerando che quelli realmente occupabili sono il 50% rispetto alla normalità. Vietato restare in piedi ed i posti sono contrassegnati da dei marker e non possono essere sostituiti una volta saliti sul treno. Presenti dispenser con liquidi disinfettanti, percorsi calpestabili per le uscite, avvisi sonori e locandine informative. Obbligatorio l'uso della mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento sulla tratta adriatica, e dunque in Abruzzo e Molise, non è previsto il ritorno delle Frecce, e dunque dei treni a lunga percorrenza.