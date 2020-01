Enrico Remigio di Scafa è il primo concorrente della nuova edizione di "Chi vuol essere milionario"

Si chiama Enrico Remigio, è di Scafa ha 30 anni ed è il primo concorrente della nuova edizione di "Chi vuol essere milionario", il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti in onda questa sera, mercoledì 22 gennaio.

Il concorrente pescarese è nato e cresciuto nella nostra città, dove ha frequentato il liceo Classico di Pescara, ma vive e lavora a Singapore.

Infatti, dopo gli studi e la laurea all'università Bocconi di Milano, si è trasferito a Taiwan e per lavoro è rimasto in Oriente. Nella sua corsa al milione è stato accompagnato dalla mamma, da un'amica e dal papà Sandro che potrà essere utilizzato come aiuto. Invece la compagna, di nazionalità francese, vive in Thailandia.

Al momento, ore 22:22, ha già Remigio ha già raggiunto il primo traguardo dei 3mila euro.

Per seguire la diretta basta cliccare sul seguente link: https://www.mediasetplay.mediaset.it/diretta/canale5_cC5

Gallery