Condomini: l'Abiconf Pescara attacca l'Aca per le interruzioni del servizio idrico

Stop ad interruzioni della fornitura idrica per morosità riguardanti un solo inquilino ai danni di tutti i condomoni. L'Abiconf Pescara – l’Associazione di Amministratori di Condominio costituitasi di recente all’interno della Confcommercio si schera con l'Arco Consumatori per avviare strategie comuni di tutela dopo la vicenda di Montesilvano in cui l'Aca ha fortemente ridotto la fornitura ad un intero palazzo per un debito riguardante un vecchio inquilino.

L'obiettivo è far intervenire l'Aca solamente sui condomini morosi evitando la riduzione o interruzione del servizio idrico che dovrà essere utilizzato solo come extrema ratio se gli amministratori di condominio non dovessero fornire i dati dei morosi.

L’Abiconf ritiene anche che il Presidente dell’Arco Consumatori dott. Venni saprà trovare un punto di incontro per tutelare sia l'Aca che i condomini in regola.