Colletta alimentare, in provincia di Pescara raccolte 59 tonnellate

Ha ottenuto un buon risultato sia a Pescara che in Abruzzo la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Nella giornata di sabato scorso sono stati raccolti in totale 199 tonnellate di alimenti che equivalgono a 398mila pasti.

A raccogliere gli alimenti sono stati 4mila volontari discolati in circa 350 supermercati in tutta la regione.

Un risultato migliore rispetto al 2017, quando vennero raccolte 193 tonnellate, con incremento del 3 per cento. A livello nazionale, le tonnellate raccolte sono state 8.350, equivalenti a 16,7 milioni di pasti. Questo il dettaglio a livello provinciale:

Pescara e provincia: 59 tonnellate;

Teramo: 54;

Chieti 53;

L’Aquila 33.

Questo il commento di Luigi Nigliato, presidente del Banco Alimentare dell'Abruzzo:

«Un sentimento di gratitudine immensa ci pervade anche perché, dopo anni di difficoltà e conseguente diminuzione delle donazioni, assistiamo a una ripresa. Al di là dei numeri, grazie davvero a quanti hanno dimostrato fattiva attenzione al bene comune: donatori, volontari, collaboratori e partner rappresentano una speranza per quanti vivono nel bisogno, ma in generale per tutto il popolo abruzzese e italiano».

Sin dai prossimi giorni inizierà la distribuzione dei prodotti ai 29.732 poveri dell’Abruzzo assistiti dal Banco Alimentare mediante177 enti convenzionati.

Per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio degli alimenti donati il giorno della Colletta Alimentare fino al 3 dicembre sarà attivo l’sms solidale al numero 45582.