È Pescara la provincia più generosa d'Abruzzo per la "Colletta Alimentare" 2019

Oltre 200 tonnellate di prodotti donati durante la colletta alimentare 2019, l'iniziativa promossa ogni anno dal banco alimentare. Sabato 30 novembre in Abruzzo sono state raccolte per la precisione 201 tonnellate, con 4 mila volontari coinvolti. Nel dettaglio, Pescara risulta la provincia più generosa con 61 tonnellate, seguita da 52 tonnellate a Chieti e 52 a Teramo, e 36 tonnellate a L'Aquila. In Molise, dove è presente il banco alimentare abruzzese, sono state raccolte altre 33 tonnellate. A livello nazionale la cifra è di 8.100 tonnellate.

Un risultato importante, come spiega il presidente del banco alimentare d'Abruzzo Antonio Dionisio, che va al di là dei numeri e che mostra come il popolo abruzzese sia solidale e generoso con chi ne ha bisogno: